Ο πρόεδρος της Συρίας Αλ Σάρα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον - Real.gr

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Συρίας Αχμεντ Σάρα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία “καλώς εχόντων των πραγμάτων” θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters