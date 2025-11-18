Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ - Real.gr

Ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως είναι έτοιμος να συζητήσει ανά πάσα στιγμή και «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

«Με όποιον θέλει να μιλήσει με τη Βενεζουέλα, θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (…) είναι ο χριστιανικός λαός της Βενεζουέλας να βομβαρδιστεί και σφαγιαστεί», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους Μαδούρο, απαντώντας σε επιστολή αμερικανού πάστορα κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία εμφανίζεται.

Επανέλαβε πως «θέλει διάλογο», προσθέτοντας «ναι στην ειρήνη» και «όχι στην πόλεμο» κι επιμένοντας πως όποιος θέλει να κάνει διάλογο μαζί μας θα βρίσκει πάντα ανθρώπους να κουβεντιάσει».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μίλησε για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν, που «θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να διαπράξει το πιο σοβαρό λάθος όλης του της ζωής διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας». Πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν το πολιτικό τέλος της ηγεσίας του (…) και τον πιέζουν, τον προκαλούν».

Η Ουάσιγκτον εναλλάσσει καυτό και παγωμένο για την πιθανότητα να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα του μιλήσω», προσθέτοντας ότι ο Νικολάς Μαδούρο «δεν είναι καλός για τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς αν αποκλείει τη δράση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι, δεν αποκλείω την πιθανότητα αυτή, δεν αποκλείω τίποτα».

Από τον Αύγουστο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν ολοένα πιο ισχυρά μέσα στην Καραϊβική, στα οποία προστέθηκε πλέον το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κι έχουν εξαπολύσει κάπου είκοσι πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Παρά τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις πως πρόκειται για επιχείρηση κατά των ναρκωτικών, το Καράκας βλέπει «πρόσχημα» των ΗΠΑ για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη Βενεζουέλα ώστε η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας.