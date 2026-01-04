Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταγγέλλει την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας» - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταγγέλλει την παραβίαση «της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας», τονίζοντας ότι «οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού». Αυτές οι ενέργειες «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης».
- Παράλληλα, ο Λούλα παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές. Υπενθύμισε ότι «η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία».
- Ο βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε κατόπιν δύο υπουργικά συμβούλια για να συζητήσει την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες «προσωρινή πρόεδρο» απόντος του κ. Μαδούρο.
«Οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης», τόνισε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα μέσω X.
Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» στις επιθέσεις αυτές.
Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων θητειών του (2003-2010), ο Λούλα ήταν σημαντικός σύμμαχος του εκλιπόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες (1999-2013), μέντορα του κ. Μαδούρο.
Όμως η σχέση του με αυτόν τον τελευταίο, που τον διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του το 2013, σταδιακά επιδεινώθηκε, έπειτα από εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του κ. Μαδούρο στην προεδρία το 2024 — χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει ούτε τη νίκη του υποψήφιου της δεξιάς.
Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής», έκρινε ο Λούλα χθες. «Η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία», υπενθύμισε.
Ο βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε κατόπιν δυο υπουργικά συμβούλια. «Η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα», δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Ζουζέ Μούτσιο, αντιδρώντας στις «φήμες» περί κλεισίματος των συνόρων.
Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα μοιράζονται σύνορα μήκους 2.000 και πλέον χιλιομέτρων.
Απόντος του κ. Μαδούρο, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες «προσωρινή πρόεδρο», ανέφερε η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Λάουρα ντα Χόσα.
Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος Λούλα είχε προσφερθεί να μεσολαβήσει για να διεξαχθεί διάλογος ανάμεσα στους ομολόγους του Τραμπ και Μαδούρο, προκειμένου «να αποφευχθεί ένοπλη σύρραξη στη Λατινική Αμερική».