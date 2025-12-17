Ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τρόι Έντγκαρ νέος πρέσβης των ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι ονομάζει τον Τρόι Έντγκαρ πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο κ. Έντγκαρ, 59 ετών, βρισκόταν από τον Μάρτιο, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του ρεπουμπλικάνου τον Ιανουάριο, στον θώκο του υφυπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Το Ελ Σαλβαδόρ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους μας στην περιοχή» και «ο Τρόι θα διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην προώθηση της στρατηγικής μας για το δυτικό Ημισφαίριο», ανέφερε ο κ. Τραμπ.