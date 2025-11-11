Ο πρωθυπουργός Μόντι λέει ότι οι υπεύθυνοι για την έκρηξη στο Νέο Δελχί θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη - Real.gr

Η ινδική αστυνομία ερευνά τη φονική έκρηξη σε αυτοκίνητο που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί με βάση έναν νόμο για την καταπολέμηση της "τρομοκρατίας", δήλωσε σήμερα αξιωματικός την ώρα που ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να παραπέμψει στη δικαιοσύνη όλους όσοι ευθύνονται.

Η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο του Νέου Δελχί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 20.

Ήταν η πρώτη τόσο ισχυρή έκρηξη στην αυστηρά φρουρούμενη πόλη των περισσότερων από 30 εκατομμυρίων κατοίκων από το 2011.

“Σήμερα βρίσκομαι στο Μπουτάν με πολύ βαριά καρδιά. Το φρικτό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Δελχί έχει αναστατώσει τους πάντες. Οι υπηρεσίες μας θα διαλευκάνουν πλήρως αυτή τη συνωμοσία. Οι συνωμότες που κρύβονται πίσω από αυτό δεν θα γλιτώσουν. Όλοι οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη”, είπε ο Μόντι από το Τιμπού, την πρωτεύουσα του γειτονικού Μπουτάν, κατά τη σημερινή προγραμματισμένη άφιξή του.

Αντιτρομοκρατικός νόμος

Ο αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας Ράτζα Μπαντία δήλωσε ότι η αστυνομία της ινδικής πρωτεύουσας διενεργεί την έρευνα δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της “τρομοκρατίας” καθώς και της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και άλλων ποινικών νόμων.

Ο αποκαλούμενος Νόμος περί Παράνομων Δραστηριοτήτων είναι ο βασικός αντιτρομοκρατικός νόμος της χώρας.

Χρησιμοποιείται για την έρευνα και δίωξη ενεργειών που σχετίζονται με “τρομοκρατία” και με δραστηριότητες που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας.

“Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και όποιο σχόλιο σχετικά με αυτήν θα είναι υπερβολικά πρώιμο”, δήλωσε ο Μπαντία στους δημοσιογράφους.

Κοντά στον τόπο της έκρηξης στον παλιό τομέα της πόλης, σε μια πολυσύχναστη αγορά και τουριστική περιοχή, τα περισσότερα καταστήματα που έκλεισαν χθες μετά την έκρηξη παρέμεναν ακόμη κλειστά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ειδικοί ερευνητές βρίσκονταν στον τόπο της έκρηξης, ο οποίος από χθες παραμένει σφραγισμένος και έχει περιβληθεί από λευκά υφασμάτινα οδοφράγματα.

Ο σταθμός Κόκκινο Φρούριο του μετρό της πρωτεύουσας έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξερράγη ένα αυτοκίνητο, το οποίο κινούμενο αργά σταμάτησε σε φωτεινό σηματοδότη λίγο πριν από τις 7 μ.μ τοπική ώρα.

Αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο συγκεκριμένο όχημα επίσης καταστράφηκαν.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που εξερράγη και εικάζεται ότι είναι νεκροί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο υπουργός Άμυνας Ράτζναθ Σιχ δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν άμεση, ενδελεχή έρευνα, τα ευρήματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το γειτονικό νοσοκομείο Λοκ Ναγιάκ για να αναγνωρίσουν τα πτώματα των αγαπημένων τους.

“Τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι ο ξάδελφός μου βρίσκεται εδώ, δεν γνωρίζουμε τα πάντα, αν είναι τραυματισμένος ή την σοβαρότητα των τραυμάτων του”, είπε συντετριμμένος ένας συγγενής που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ο Μόντι στο Μπουτάν

Το Κόκκινο Φρούριο ή Κόκκινο Οχυρό, γνωστό ως Λαλ Κίλα, είναι ένα τεράστιο κτίριο που υπήρξε η κατοικία αυτοκράτορα των Μουγκάλ για περίπου 200 χρόνια, μέχρι το 1857. Συνδυάζει περσικά με ινδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας και σήμερα στεγάζει μουσεία, ενώ το επισκέπτονται τουρίστες όλο τον χρόνο.

Ο πρωθυπουργός επίσης απευθύνεται στον λαό από τον προμαχώνα του φρουρίου κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, ημέρα της ανεξαρτησίας της Ινδίας.

Ο Μόντι βρίσκεται στο Μπουτάν για τους εορτασμούς για τα 70α γενέθλια του τέταρτου βασιλιά Γίγκμε Σίνγκγιε Βαντσούκ.

Τον Απρίλιο ο Μόντι διέκοψε επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία και επέστρεψε στην πατρίδα του μετά τον θάνατο 26 ανδρών σε επίθεση με στόχο Ινδουιστές τουρίστες σε έδαφος του Τζαμού και Κασμίρ.

Το Νέο Δελχί απέδωσε την επίθεση σε ισλαμιστές “τρομοκράτες” υποστηριζόμενους από το Πακιστάν, μια κατηγορία που αρνείται το Ισλαμαμπάντ.

Η κρίση οδήγησε στη χειρότερη εδώ και δεκαετίες στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στους οπλισμένους με πυρηνικά αντιπάλους προτού συμφωνήσουν σε εκεχειρία έπειτα από τέσσερις ημέρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters