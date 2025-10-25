Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης θα υπογράψει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη στη Μαλαισία - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης θα ταξιδέψει στη Μαλαισία για να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αποσύρθηκε σήμερα από τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) λόγω του θανάτου της βασιλομήτορος Σιρικίτ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των μελών του συνδέσμου ASEAN συναντώνται σήμερα για να ξεκινήσουν ένα σαββατοκύριακο διεθνούς διπλωματίας στην Κουάλα Λουμπούρ, με απεσταλμένους των ΗΠΑ και της Κίνας να πραγματοποιούν παράλληλα εμπορικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ αναμένεται να φθάσει αύριο το πρωί στην πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία και επρόκειτο να παρευρεθεί στην υπογραφή ευρύτερης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης. Έπειτα από πολυήμερες εχθροπραξίες, τα δυο γειτονικά βασίλεια έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 29η Ιουλίου κατόπιν επέμβασης του αμερικανού προέδρου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στις πιο σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη σύγχρονη ιστορία.

Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε ότι ζήτησε η τελετή υπογραφής της συμφωνίας για εκεχειρία να πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή, το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ταϊλάνδη.

Ο Ανουτίν δήλωσε επίσης ότι δεν συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ταϊλάνδης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της κηδείας. Η πρώην βασίλισσα Σιρικίτ, χήρα του Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέι που κυβέρνησε την Ταϊλάνδη για 70 χρόνια και μητέρα του σημερινού μονάρχη, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπηρεσία Βασιλικού Οίκου της Ταϊλάνδης. Η Σιρικίτ, που έφερε αίγλη και κομψότητα στη μεταπολεμική αναβίωση της μοναρχίας στη χώρα, είχε αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι νοσηλευόταν από το 2019 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και παρουσίασε λοίμωξη στις 17 Οκτωβρίου πριν καταλήξει αργά χθες.

Για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και του βασιλικού οίκου κηρύχθηκε περίοδος πένθους ενός έτους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες για έναν μήνα και κάλεσε τους κρατικούς αξιωματούχους να τηρήσουν πένθος για ένα χρόνο. Ζητήθηκε επίσης από τους χώρους ψυχαγωγίας να αναστείλουν τις εκδηλώσεις για ένα μήνα.

