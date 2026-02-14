O Ρεζά Παχλεβί δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί της «μετάβασης» στο Ιράν - Real.gr

Ο γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλεβί, δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της “μετάβασης” προς ένα “δημοκρατικό και κοσμικού χαρακτήρα μέλλον” στο Ιράν, ενώπιον περίπου 200.000 υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν στο Μόναχο στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

“Είμαι εδώ για να εγγυηθώ τη μετάβαση προς ένα δημοκρατικό και κοσμικού χαρακτήρα μέλλον. Δεσμεύομαι να είμαι ο ηγέτης της μετάβασης” προς μια “δημοκρατική και διαφανή διαδικασία, μέσα από τις κάλπες”, δήλωσε αυτό το πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστο στις ΗΠΑ, και το οποίο πληθαίνει τις τελευταίες ημέρες τις εκκλήσεις του για κινητοποιήσεις τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.