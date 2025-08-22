Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι κατέλαβε τα χωριά Κατερινίφκα, Βολοντιμιρίφκα και Ρούσιν Γιαρ στην περιφέρεια αυτή την οποία έχει προσαρτήσει η Μόσχα.
Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους άνδρες και είναι λιγότερο καλά εξοπλισμένες.
Η προώθηση αυτή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να θέσει τέλος το ταχύτερο δυνατό στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2022, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως η συμμετοχή των εμπολέμων μοιάζει ακόμη μακράν του να έχει επιτευχθεί.
Ο Ουκρανός ηγέτης κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, τον Ρώσο ομόλογό του ότι επιδιώκει να “αποφύγει” τη συνάντηση αυτή και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης “μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες”.
Ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή την ώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP