Ρώσος πρέσβης στη Γερμανία: Η χρήση παγωμένων ρωσικών πόρων από την ΕΕ θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες - Real.gr

Η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεσμευμένων στην Ευρώπη προκειμένου να προσφερθεί χρηματοδότηση στο Κίεβο θα είχε «πολύ σοβαρές συνέπειες» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε ο Ρώσος πρέσβης στη Γερμανία, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος και ο Βέλγος πρωθυπουργός συζητούσαν το ενδεχόμενο.

«Οποιαδήποτε ενέργεια με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας χωρίς τη συμφωνία της Ρωσίας θα ήταν κλοπή. Και είναι σαφές ότι η κλοπή κεφαλαίων του ρωσικού κράτους θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», τόνισε σε σχόλιό του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο, ο Σεργκέι Νετσάγεφ.

Για τον Ρώσο διπλωμάτη, η φήμη της ΕΕ στον επιχειρηματικό κόσμο διατρέχει κίνδυνο «να καταστραφεί», οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βρεθούν αντιμέτωπες «με ατελείωτες μηνύσεις» και να ανοίξει ο δρόμος για «νομική αναρχία και καταστροφή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος», με πρώτο θύμα την Ευρώπη.

«Είμαστε σίγουροι ότι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο το κατανοούν αυτό», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετέβη χθες βράδυ στο Βέλγιο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «πείσει» τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βεβέρ να δεχθεί το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί το Κίεβο, με παρούσα επίσης την πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε σχόλιό του μετά τη συνάντηση αυτή, ο κ. Μερτς έκανε λόγο για «πολύ εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων.

«Η ιδιαίτερη τρωτότητα του Βελγίου όσον αφορά το ζήτημα της χρησιμοποίησης των παγωμένων ρωσικών πόρων είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί (…) κατά τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν εξίσου το ρίσκο», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις συνομιλίες τους με σκοπό να εξευρεθεί λύση από κοινού» ως την σύνοδο κορυφής της 18ης και 19ης Δεκεμβρίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του κ. Μερτς, ο Στέφαν Κορνέλιους.

Η Ουκρανία δοκιμάζεται, τόσο στα μέτωπα των μαχών, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να τερματιστεί ο πόλεμος και φωνές στο Κίεβο και στις Βρυξέλλες του προσάπτουν πως ευνοεί τη Ρωσία, ο στρατός της οποίας εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Κομισιόν παρουσίασε σχέδιο για τη χρήση των ρωσικών πόρων που έχουν παγώσει στη δικαιοδοσία της Ευρώπης, όμως προσκρούει ως τώρα στις ενστάσεις του Βελγίου, καθώς αυτή είναι η χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία Euroclear, το αποθετήριο αξιών όπου βρίσκονται κάπου 210 δισεκ. ευρώ από τους παγωμένους ρωσικούς πόρους, επί συνόλου 235 δισεκ. στην ΕΕ.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι Βρυξέλλες αναζητούν μηχανισμό ο οποίος δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρώ και επίσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο ευρωπαϊκούς πόρους στο εξωτερικό.

Για τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βερολίνο, το γεγονός ότι η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ιδιοκτησιακά στοιχεία της Ρωσίας δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τους «μεγάλους πόρους» που θα απαιτούνταν προκειμένου η Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο.