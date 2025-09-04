Ο Ρούμπιο στον Ισημερινό, σύμμαχο των ΗΠΑ στη «μάχη» κατά της διακίνησης ναρκωτικών - Real.gr

Quantcast
08:45, 04/09/2025
Ο Ρούμπιο στον Ισημερινό, σύμμαχο των ΗΠΑ στη «μάχη» κατά της διακίνησης ναρκωτικών

ΠΗΓΗ: EPA/WILL OLIVER

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έφθασε χθες Τετάρτη στον Ισημερινό, χώρα η κυβέρνηση της οποίας θέλει να συνάψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια και την πάταξη της βίας των διακινητών ναρκωτικών.

Ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εμπλεκόμαστε σε κοινό αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών», είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Τζον Ρέιμπεργκ στο τηλεοπτικό δίκτυο Teleamazonas.

Θα υπάρξουν «πολλές άλλες συμφωνίες που είναι θεμελιώδεις για την ασφάλεια της χώρας μας», πρόσθεσε.

Τα στρατηγικής σημασίας λιμάνια του στον Ειρηνικό, η δολαριοποιημένη οικονομία του και η γεωγραφική θέση του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τα δυο κράτη όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον πλανήτη, έχουν μετατρέψει τον Ισημερινό και κόμβο διακίνησης και αποθήκευσης και σε πεδίο μάχης συμμοριών συνδεόμενων με διεθνή καρτέλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μεξικό νωρίτερα χθες, ο κ. Ρούμπιο διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον θα εντείνει τα πλήγματά της εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Βενεζουέλα κηρύχθηκαν φέτος «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία διεξήγαγε προχθές Τρίτη «στοχευμένο πλήγμα» στην Καραϊβική θάλασσα σκοτώνοντας «11 ναρκωτρομοκράτες», σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, κατ’ αυτόν μέλη του καρτέλ Tren de Aragua της Βενεζουέλας καθώς «μετέφεραν ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις λεπτομέρειες με ανεξάρτητο τρόπο. Το Καράκας, διά στόματος του υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, αντέδρασε τονίζοντας πως επρόκειτο για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Είναι «πιθανό» η Ουάσιγκτον να αποκτήσει παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας της στον Ισημερινό, είπε τη Δευτέρα η υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλα Σόμερσφελτ.

Για χρόνια, οι ΗΠΑ διέθεταν στρατιωτική βάση στο λιμάνι Μάντα, στον Ειρηνικό. Η βάση αυτή έκλεισε το 2009, κατόπιν δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία του σοσιαλιστή τότε προέδρου Ραφαέλ Κορέα.

