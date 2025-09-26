«Ο Σαρκοζί πίσω από τα σίδερα» - Το εξώφυλλο της Liberation μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου - Real.gr

Με την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 5 χρόνων για την υπόθεση του Καντάφι επισφράγισε την πολιτική του διαδρομή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έλαβε παράνομες δωρεές για την προεκλογική του εκστρατεία.

Το σημερινό φύλλο της Liberation κυκλοφορεί με μία φωτογραφία του Σαρκοζί πίσω από κάγκελα και τίτλο «La taule» (φυλακή), μία λέξη αργκό στα γαλλικά θέλοντας να μεταφέρει με έντονο και άμεσο τρόπο το σοκ από την καταδίκη ενός πρώην Γάλλου προέδρου.

Το χρονικό της καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί

Χθες, Πέμπτη, ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ καθώς και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, επειδή κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σχετικά με εκατομμύρια που έφτασαν παράνομα στη Γαλλία, την περίοδο 2005-2007, από τη Λιβύη του Καντάφι. Ωστόσο, ο Σαρκοζί αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία, καθώς το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αποδείξει πως τα χρήματα από τη Λιβύη κατευθύνθηκαν προς την προεκλογική καμπάνια του, που βρισκόταν τότε σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε αντάλλαγμα ο Σαρκοζί υποσχέθηκε να συμβάλει στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας του Καντάφι, ο οποίος εκείνη την εποχή θεωρούνταν παρίας στη Δύση.

Η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο, επισήμανε ότι ο Σαρκοζί είχε επιτρέψει σε στενούς του συνεργάτες να επικοινωνήσουν με Λίβυους αξιωματούχους για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

Στη δικαστική αίθουσα κατά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί ακούστηκαν κραυγές έκπληξης από το ακροατήριο που παρακολουθούσε τη διαδικασία.

«Κάποιοι έβαλαν τα χέρια τους μπροστά στο στόμα τους, άλλοι άρχισαν να κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία την οθόνη που μετέδιδε την εκδίκαση» αναφέρει ρεπορτάζ γαλλικού BFMTV.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, δήλωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής ότι η απόφαση είναι «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου» και υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα. «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω με το κεφάλι ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2013, δύο χρόνια μετά τις αποκαλύψεις του Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιου του Καντάφι, ο οποίος κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι είχε λάβει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη Λιβύη για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Το 2014, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν υποστήριξε ότι διέθετε γραπτά στοιχεία για «άφθονη» χρηματοδότηση από την Τρίπολη, και ότι οι πληρωμές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας.

Στο εδώλιο βρέθηκαν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως οι πρώην υπουργοί Εσωτερικών Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ, με τον πρώτο να κρίνεται ένοχος για διαφθορά και τον δεύτερο για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση και για συνέργεια σε απάτη, τις οποίες αρνείται. Χθες, θυμωμένη με την ποινή η Κάρλα Μπρούνι πήρε το κάλυμμα του μικροφώνου που έγραφε Médiapart και το πέταξε στο πάτωμα.