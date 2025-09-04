Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ - Real.gr

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαίνεσε σήμερα τη Σλοβακία για την «προσήλωσή» της στη φιλία της με την Κίνα, λέγοντας στον πρωθυπουργό της πως ελπίζει ότι η Μπρατισλάβα θα συνεχίσει να βοηθάει το Πεκίνο στην οικοδόμηση των σχέσεών του με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής κοινότητα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ενότητα και συνεργασία, δήλωσε ο Σι στον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος παρακολούθησε χθες, Τετάρτη, τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο κατά την οποία η Κίνα επέδειξε τη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή της.

Η Κίνα υπολογίζει σε μερικές χώρες της ΕΕ, όπως η Σλοβακία, για να ομιλούν υπέρ του Πεκίνου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επέβαλε υψηλούς δασμούς στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω κατηγοριών για αθέμιτο ανταγωνισμό. Η Σλοβακία ήταν μία από τις πέντε χώρες της ΕΕ που αντιτάχθηκαν στους δασμούς.

Ο Σι δήλωσε πως ελπίζει ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα «θετικό» ρόλο στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ο Φίτσο, η προηγούμενη συνάντηση του οποίου με τον Σι πραγματοποιήθηκε το Μάιο στη Μόσχα, έχει δηλώσει πως θέλει να βάλει τις σχέσεις της χώρας του με την Κίνα «στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας».

Μαζί με την Ουγγαρία, η οποία είναι επίσης μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία επιδιώκει να προσελκύσει βιομηχανικές επενδύσεις από κινεζικές εταιρείες που κάνουν πωλήσεις στην Ευρώπη.

Όμως, αντίθετα από τη Βουδαπέστη, η Μπρατισλάβα αργεί να αποκομίσει κέρδη από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς κατάφερε μόλις πέρυσι να αναγάγει τις σχέσεις της με την Κίνα στο επίπεδο της στρατηγικής σύμπραξης.

Ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν στη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, είπε χθες, Τετάρτη, στον κορυφαίο κινέζο διπλωμάτη Ουάνγκ Γι ότι περίπου το 31% των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη κατά το 2024 έγινε στην Ουγγαρία.

Όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της Σλοβακίας σε πετρέλαιο.

Ο Φίτσο θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού είπε προχθές, Τρίτη, στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Κρεμλίνο, παρόλο που η ΕΕ επιδιώκει να απεξαρτηθεί από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της το 2022 στην Ουκρανία.