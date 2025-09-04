Quantcast
Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ - Real.gr
real player

Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

11:45, 04/09/2025
Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαίνεσε σήμερα τη Σλοβακία για την «προσήλωσή» της στη φιλία της με την Κίνα, λέγοντας στον πρωθυπουργό της πως ελπίζει ότι η Μπρατισλάβα θα συνεχίσει να βοηθάει το Πεκίνο στην οικοδόμηση των σχέσεών του με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διεθνής κοινότητα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ενότητα και συνεργασία, δήλωσε ο Σι στον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος παρακολούθησε χθες, Τετάρτη, τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο κατά την οποία η Κίνα επέδειξε τη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή της.

Η Κίνα υπολογίζει σε μερικές χώρες της ΕΕ, όπως η Σλοβακία, για να ομιλούν υπέρ του Πεκίνου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επέβαλε υψηλούς δασμούς στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω κατηγοριών για αθέμιτο ανταγωνισμό. Η Σλοβακία ήταν μία από τις πέντε χώρες της ΕΕ που αντιτάχθηκαν στους δασμούς.

Ο Σι δήλωσε πως ελπίζει ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα «θετικό» ρόλο στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ο Φίτσο, η προηγούμενη συνάντηση του οποίου με τον Σι πραγματοποιήθηκε το Μάιο στη Μόσχα, έχει δηλώσει πως θέλει να βάλει τις σχέσεις της χώρας του με την Κίνα «στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας».

Μαζί με την Ουγγαρία, η οποία είναι επίσης μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία επιδιώκει να προσελκύσει βιομηχανικές επενδύσεις από κινεζικές εταιρείες που κάνουν πωλήσεις στην Ευρώπη.

Όμως, αντίθετα από τη Βουδαπέστη, η Μπρατισλάβα αργεί να αποκομίσει κέρδη από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς κατάφερε μόλις πέρυσι να αναγάγει τις σχέσεις της με την Κίνα στο επίπεδο της στρατηγικής σύμπραξης.

Ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν στη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, είπε χθες, Τετάρτη, στον κορυφαίο κινέζο διπλωμάτη Ουάνγκ Γι ότι περίπου το 31% των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη κατά το 2024 έγινε στην Ουγγαρία.

Όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της Σλοβακίας σε πετρέλαιο.

Ο Φίτσο θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού είπε προχθές, Τρίτη, στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Κρεμλίνο, παρόλο που η ΕΕ επιδιώκει να απεξαρτηθεί από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της το 2022 στην Ουκρανία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

11:30 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

09:39 04/09
Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:51 04/09
Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45 04/09

Ροή Ειδήσεων

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» - ΒΙΝΤΕΟ

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» - ΒΙΝΤΕΟ

11:52 04/09
Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων Κίνας-ΕΕ

11:45 04/09
Φάμελλος σε ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά – Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία

Φάμελλος σε ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά – Υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία

11:44 04/09
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Διάλογος για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ: Διάλογος για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες

11:39 04/09
Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σήμερα η νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία - Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας

11:30 04/09
Ο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του – Θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης

11:26 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Ποια είναι η σωστή χωρίστρα για την υγεία των μαλλιών σας; – Πώς θα την αλλάξετε με επιτυχία

Ποια είναι η σωστή χωρίστρα για την υγεία των μαλλιών σας; – Πώς θα την αλλάξετε με επιτυχία

11:15 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved