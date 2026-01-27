Ο Στάρμερ τρόλαρε τον Μακρόν για την εμφάνιση α λα «Top Gun» στο Νταβός: Φόρεσε μαύρα γυαλιά ηλίου και μίλησε γαλλικά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε κωμική εκδήλωση στο Λονδίνο. Ανέβηκε στη σκηνή και φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, παραπέμποντας προφανώς στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Στάρμερ συμμετείχε στην παράσταση «The Political Party Live», που φιλοξενήθηκε στο Duchess Theatre, όπου έδωσε συνέντευξη μπροστά σε θεατές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το αυστηρό πολιτικό προφίλ.

Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok, φαίνεται να του προσφέρουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία φορά χωρίς δεύτερη σκέψη, λέγοντας «Bonjour» και προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Το στιγμιότυπο παρέπεμψε στην πρόσφατη παρουσία του Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Γάλλος πρόεδρος είχε ξεχωρίσει φορώντας παρόμοια γυαλιά ηλίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέχισε το πείραγμα και στη λεζάντα της ανάρτησής του, γράφοντας «Talk to me, Goose», ατάκα από την ταινία Top Gun, που έχει συνδεθεί με τη δημοφιλία των aviator γυαλιών.

Ο Στάρμερ είπε μάλιστα στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί με αυτά ακόμη και σε διεθνείς συναντήσεις. Αν και τελικά έσπευσε να επισημάνει ότι μάλλον θα χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, καθώς διαφορετικά δεν θα έβλεπε τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο.