Ο Στάρμερ ζητεί μια ψύχραιμη συζήτηση σχετικά με τη Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους στην Ευρώπη - Real.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε σήμερα σε ψύχραιμη συζήτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένας ενδεχόμενος εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, κάνοντας έκκληση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί σημμαχίες όπως του ΝΑΤΟ αντί να τις υπονομεύει.

Χωρίς να αποκλείσει ρητά ενδεχόμενη επιβολή ανταποδοτικών δασμών εναντίον των ΗΠΑ, αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από τη Βρετανία και άλλες επτά χώρες σε περίπτωση που δεν επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ θέλησε να αποκλιμακώσει τον πόλεμο λέξεων.

Χρησιμοποίησε μια πρωινή συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παρουσίασει αυτό που είπε πως είναι οι αξίες στις οποίες βασίζεται η προσέγγισή του απέναντι στον Τραμπ, η οποία έχει επικριθεί από πολιτικούς της αντιπολίτευσης ως πολύ αδύναμη, λέγοντας ότι το να δείχνεις ” πραγματισμό δεν σημαίνει παθητικότητα”.

Αφού δήλωσε στον Τραμπ χθες, Κυριακή, ότι οι δασμοί με τους οποίους απειλεί είναι λάθος, ο Στάρμερ είπε ότι θα χρησιμοποιήσει «την πλήρη ισχύ της κυβέρνησης» στην προσπάθεια να σταματήσει την απόφαση των ΗΠΑ, η οποία, είπε, μπορεί μόνο να πλήξει τα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά.

«Οι δασμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχων με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει να κλιμακώσει έναν πόλεμο δασμών αυτή τη στιγμή.

«Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Και το σημείο εστίασής μου, κατά συνέπεια, είναι να διασφαλίσω ότι δεν θα φθάσουμε σε αυτό το στάδιο».

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από οκτώ χώρες που έστειλαν μικρό αριθμό μελών στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία την περασμένη εβδομάδα, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι θέλει να καταλάβει το τεράστιο νησί της Δανίας στην Αρκτική για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ δήλωσε πως είπε στον Τραμπ χθες, Κυριακή, ότι οι δυνάμεις αυτές ήταν «σαφώς εκεί προκειμένου να αξιολογήσουν και να εργαστούν σχετικά με κίνδυνο από τους Ρώσους». Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι υπάρχει τώρα «μεγάλη σαφήνεια» σχετικά με αυτό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η προσέγγισή του θα διαφέρει από εκείνην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συζητήσει επιλογές απόκρισης, περιλαμβανομένης μιας δέσμης δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ.

Αντ’ αυτού, είπε, η Βρετανία θα πρέπει να εργαστεί για να αναπτύξει μια σχέση με τις ΗΠΑ η οποία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, διαφωνώντας με την απειλή για δασμούς και εργαζόμενη διπλωματικά για να τους αποτρέψει.

Ο Στάρμερ είπε πως οι απειλές κινδυνεύουν να προκαλέσουν ένα «καθοδικό σπιράλ» για τη Βρετανία, σε όρους εμπορίου και αποδυνάμωσης συμμαχιών.

«Δεν θέλω να το δω αυτό να συμβαίνει», είπε, αλλά πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμερίζουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Εντελώς το αντίθετο, είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτές».

Ο Στάρμερ έχει οικοδομήσει μια στέρεη σχέση με τον Τραμπ και πέρυσι τον Μάιο έγινε ο πρώτος ηγέτης που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωση ορισμένων δασμών.

Απαντώντας σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Τραμπ εξετάζει ειλικρινά το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, ο Στάρμερ είπε: «Πραγματικά δεν το νομίζω. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί και θα πρέπει να επιλυθεί μέσω ψύχραιμης συζήτησης».