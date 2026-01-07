Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου - Real.gr

Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει με πυρά πυροβολικού τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, στη βόρεια Συρία, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει στους κατοίκους τους για να τις εγκαταλείψουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως αυτές οι δύο συνοικίες, που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις, θα θεωρηθούν από τις 15:00 (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) «στρατιωτική ζώνη» και είχαν ορίσει δύο «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» μέσω των οποίων διέφυγαν προηγουμένως χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP