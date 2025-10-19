Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του στα κατεχόμενα - Real.gr

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του.
«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στο πλευρό των αδελφών Τουρκοκυπρίων, σε όλα τα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο τούρκος πρόεδρος.
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin…
