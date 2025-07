O Τόνι Αϊόμι για τον θάνατο του Όζι Όσμπορν: «Είχα λάβει μήνυμά του την προηγούμενη μέρα...» - Real.gr

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι μίλησε για τον «ασύλληπτο» θάνατο του Όζι Όσμπορν.

Ο πρωτοπόρος της heavy metal πέθανε την Τρίτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών με την οικογένειά του να λέει ότι ήταν «περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε λίγες μέρες μετά τη μαραθώνια συναυλία «Back To The Beginning» που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ και στην οποία εμφανίστηκε με τους Black Sabbath για πρώτη φορά από το 2005.

Ο Τόνι Αϊόμι μίλησε για τον θάνατο του φίλου του, λέγοντας στο ITV News: «Ήταν ένα σοκ για εμάς. Όταν το άκουσα χθες, δεν μπορούσα να το διανοηθώ» εξήγησε. «Σκέφτηκα: “Δεν μπορεί να έγινε”. Είχα λάβει μήνυμά του την προηγούμενη μέρα. Μου φαινόταν απλώς εξωπραγματικό, σουρεαλιστικό. Και μέσα στη νύχτα, άρχισα να το σκέφτομαι: “Θεέ μου, μήπως τα ονειρεύομαι όλα αυτά;” Αλλά όπως είπα και πριν, δεν ήταν καλά στις πρόβες.

There’s never gonna be another Ozzy…

🎥 @itvnews pic.twitter.com/poYk74SwPd

— Tony Iommi (@tonyiommi) July 24, 2025