Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε ξυλεία και έπιπλα – Σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου - Real.gr

Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε ξυλεία και έπιπλα – Σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου

06:00, 30/09/2025
Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε ξυλεία και έπιπλα – Σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε μπάνια, ντουλάπια κουζίνας και ταπετσαρισμένα ξύλινα προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν περαιτέρω για χώρες που δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

  • 30% δασμούς σε επενδυμένα ξύλινα έπιπλα
  • 50% δασμούς σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου.

Πηγή: Reuters

