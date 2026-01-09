Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά» - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα – «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18, 09/01/2026
Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «ακύρωσε» μια νέα επίθεση στη Βενεζουέλα μετά την απελευθέρωση ενός «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων» από το Καράκας.
  • Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα εργάζονται καλά μαζί, με τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται από τις “μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες” στη χώρα.
  • Η Βενεζουέλα απελευθερώνει πολιτικούς κρατουμένους σε ένδειξη «αναζήτησης της ειρήνης» και για να ανοίξει «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ όλα τα δεξαμενόπλοια «θα παραμείνουν στη θέση τους για ασφάλεια».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα έπειτα από συνεργασία εκ μέρους της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «ακύρωσε» μια νέα επίθεση στη Βενεζουέλα μετά την απελευθέρωση ενός «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων» από το Καράκας.

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει έναν μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων σε ένδειξη ‘αναζήτησης της ειρήνης’. Είναι μια πολύ σημαντική και λογική χειρονομία», εκτίμησε.

Ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα εργάζονται καλά μαζί, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις “μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες” στη Βενεζουέλα.

«Τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ που θα συναντήσω σήμερα στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, ωστόσο, πως όλα τα δεξαμενόπλοια στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για ασφάλεια και για λόγους ασφαλείας».

Απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων

Σύμφωνα με αναφορές, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό την μεταβατική ηγεσία έχει αρχίσει να απελευθερώνει πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων αντιφρονούντων και ξένων πολιτικών κρατουμένων, ως μέρος μιας προσπάθειας να ανοίξει «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να μειώσει τις εντάσεις στην περιοχή.

 

