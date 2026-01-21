Ο Τραμπ αμφισβητεί ευθέως ΟΗΕ και ΝΑΤΟ - «Θα δείτε που μπορούμε να φτάσουμε για τη Γροιλανδία» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους στην προεδρία των ΗΠΑ, μιλώντας επί παντός επιστητού: από τη Γροιλανδία και το μεταναστευτικό, μέχρι τη Βενεζουέλα και το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ αποκάλυψε αρχικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο προκειμένου να την εμπλέξουν στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Είχα πολύ αρνητική άποψη για τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα την αγαπώ. Συνεργάζονται πολύ καλά μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Και μια απίστευτα ωραία γυναίκα έκανε κάτι πολύ απίστευτο, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες. Συζητάμε μαζί της και ίσως μπορέσουμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο. Θα μου άρεσε πολύ να το κάνουμε αυτό, Μαρία, ίσως μπορέσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Συμβούλιο Ειρήνης και ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ως προς το αν θα ήθελε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ με το Συμβούλιο Ειρήνης. Αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε πως «μπορεί» (να λειτουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης ανταγωνιστικά του ΟΗΕ) για να συμπληρώσει πως είναι «μεγάλος θαυμαστής της προοπτικής του ΟΗΕ».

Ανέφερε πως ο ΟΗΕ δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, λέγοντας πως δεν είναι τόσο χρήσιμος. Πρόσθεσε πως «ο ΟΗΕ θα έπρεπε να επιλύσει όλους τους πολέμους που έχω επιλύσει». Πρόσθεσε πως ποτέ δεν έχει πάει στον ΟΗΕ και ποτέ δεν χρειάστηκε την διαμεσολάβηση του ΟΗΕ για να επιλύσει κάποιον από τους πολέμους που έχει επιλύσει.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως πρέπει να επιτρέψει στον ΟΗΕ να συνεχίσει γιατί είναι πολύ σημαντική η προοπτική του. Σε επόμενη ερώτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως έχει σώσει δεκάδες εκατομμύρια άτομα. Ειδικά με την διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις Ινδίας – Πακιστάν, όπως ανέφερε.

«Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από ό,τι εγώ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως θεωρεί ότι κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από ό,τι ο ίδιος. «Νομίζω πως θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (του ΝΑΤΟ) για αυτό», συμπλήρωσε.

Ακολούθως, είπε πως «δαπανούμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα σπεύσουμε να τους στηρίξουμε (σ.σ. σε περίπτωση ανάγκης). Αλλά πραγματικά αμφιβάλλω εάν θα έκαναν το ίδιο για εμάς».

Είχε προηγηθεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.

«Θα διαπιστώσετε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για τη Γροιλανδία»

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον του νησιού που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» στον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί της Αρκτικής με τη βία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς, αλλά το χρειαζόμαστε [το νησί της Γροιλανδίας] για λόγους ασφαλείας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συμμαχία δεν θα ήταν πολύ ισχυρή χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».

Για τις επιχειρήσεις του ICE

Μιλώντας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των επιλογών του. Παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς.

«Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Για τους δασμούς

Όσον αφορά τους δασμούς που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, είπε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητά τους, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τα οποία ήδη διαθέτουν προς πώληση, όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε βγάλει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα τις πρώτες τέσσερις ημέρες. Έχουμε ακόμα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα πουλάμε στην αγορά. Μειώνουμε τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να μιλήσει στον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είναι έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω πως θα κάνω κάτι τέτοιο».

Μακρόν και Ερντογάν

Απαντώντας σε ερώτηση για το «ιδιωτικό μήνυμα» που του έστειλε ο Μακρόν και στο οποίο του πρότεινε μια έκτακτη συνάντηση των G7 στο Παρίσι για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παραστεί, αν και ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε νωρίτερα ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι την Τρίτη θα έχει μια «πολύ σημαντική τηλεφωνική συνδιάλεξη» με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «συμπαθεί πολύ» τον Τούρκο ηγέτη.

«Έχω μια πολύ σημαντική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο συμπαθώ, τον συμπαθώ πολύ», δήλωσε ο Τραμπ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ: