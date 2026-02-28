Quantcast
Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο Χαμενεΐ «είναι νεκρός» - Real.gr
real player

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο Χαμενεΐ «είναι νεκρός»

23:54, 28/02/2026
Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ο Χαμενεΐ «είναι νεκρός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “είναι νεκρός” μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, παρότι δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία επιβεβαίωση από το Ιράν.

“Ο Χαμενεΐ, ένα από τα πιο διαβολικά πρόσωπα στην Ιστορία, είναι νεκρός”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν “χωρίς διακοπή καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή επίσης για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”, δήλωσε επίσης ο Τραμπ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved