Quantcast
Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο - Real.gr
real player

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

14:00, 05/12/2025
Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο σχετικά με την “Στρατηγική Εθνικής Άμυνας”, στο οποίο προβλέπει την “πολιτισμική εξάλειψη” της Ευρώπης και αναφέρει ότι επιδιώκει να αποκαταστήσει την αμερικανική κυριαρχία επί της Λατινικής Αμερικής, όπως και ότι η “εποχή της μαζικής μετανάστευσης” πρέπει να τερματιστεί.

Υπάρχει κίνδυνος “πολιτισμικής εξάλειψης” της Ευρώπης, αναφέρει το κείμενο αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ. “Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο”, τονίζει.

Το έγγραφο αυτό των 33 σελίδων ζητεί επίσης “την αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας” επί της Λατινικής Αμερικής και προαναγγέλλει μια “αναπροσαρμογή” της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόσμο, “για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στην ήπειρό μας και την απόσυρση από θέατρα, η σημασία των οποίων για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες”.

Η Ουάσινγκτον αναφέρει εξάλλου ότι “η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί. Η ασφάλεια των συνόρων είναι βασικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας”, τονίζει, την ώρα που ο Τραμπ έχει αυστηροποιήσει πολύ την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

“Πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας από εισβολές, όχι μόνο από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και από διασυνοριακές απειλές όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, η κατασκοπεία και η διακίνηση ανθρώπων”, συνεχίζει το έγγραφο.

Παράλληλα οι ΗΠΑ καλούν την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν την άμυνα της Ταϊβάν έναντι της Κίνας.

“Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, με έμφαση στις δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτροπή των αντιπάλων” προκειμένου να μην επιτεθούν στην Ταϊβάν, αναφέρει το έγγραφο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

15:11 05/12
Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας - ΒΙΝΤΕΟ

14:21 05/12
Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

12:01 05/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

14:53 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12

Ροή Ειδήσεων

Taylor Swift-Travis Kelce: Η ημερομηνία που «προδίδει» τον γάμο τους

Taylor Swift-Travis Kelce: Η ημερομηνία που «προδίδει» τον γάμο τους

15:30 05/12
Eurovision: Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την αντίθεσή της σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ

Eurovision: Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την αντίθεσή της σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ

15:30 05/12
Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

15:23 05/12
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12
Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κακοκαιρία «Byron»: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

15:11 05/12
Πανικός στη Βραζιλία – Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκκενώθηκε άμεσα

Πανικός στη Βραζιλία – Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκκενώθηκε άμεσα

15:00 05/12
Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική»

14:53 05/12
Γιάννης Μπρατάκος: «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη»

Γιάννης Μπρατάκος: «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη»

14:45 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved