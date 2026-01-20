Quantcast
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας επειδή ο Μακρόν αρνήθηκε να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» - Real.gr
real player

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας επειδή ο Μακρόν αρνήθηκε να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

08:27, 20/01/2026
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας επειδή ο Μακρόν αρνήθηκε να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη -κρασιά και σαμπάνιες- από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση για τη Γροιλανδία με... AI: Η φωτογραφία με την αμερικανική σημαία και ο «χάρτης» με τους ηγέτες της Ευρώπης στο Οβάλ Γραφείο

Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση για τη Γροιλανδία με... AI: Η φωτογραφία με την αμερικανική σημαία και ο «χάρτης» με τους ηγέτες της Ευρώπης στο Οβάλ Γραφείο

10:05 20/01
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου

Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου

10:00 20/01
Με μοναδικό στόχο τη νίκη στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Με μοναδικό στόχο τη νίκη στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

09:57 20/01
Nicola Peltz: Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Beckham εν μέσω διαμάχης

Nicola Peltz: Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Beckham εν μέσω διαμάχης

09:45 20/01
Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα του Μακρόν που του γράφει: «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ δημοσίευσε μήνυμα του Μακρόν που του γράφει: «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία»

09:42 20/01
Διακίνηση ναρκωτικών: Ο Ισημερινός θα ανταλλάσσει πληροφορίες με εξειδικευμένο ευρωπαϊκό κέντρο

Διακίνηση ναρκωτικών: Ο Ισημερινός θα ανταλλάσσει πληροφορίες με εξειδικευμένο ευρωπαϊκό κέντρο

09:30 20/01
Σεισμός 4 βαθμών Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

09:29 20/01
Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

09:24 20/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved