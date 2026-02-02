Ο Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Τρέβορ Νόα για σχόλια που έκανε στην τελετή Grammy - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy Τρέβορ Νόα εξαιτίας μιας αναφορά που έκανε ο κωμικός στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Χαμηλής Ακροαματικότητας Βραβεία Όσκαρ», συνέχισε.

«Ο Νόα μίλησε ΨΕΥΔΩΣ για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Επστάιν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπστιν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».