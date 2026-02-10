Ο Τραμπ απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την υπό κατασκευή γέφυρα που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να λειτουργήσει υπό κατασκευή γέφυρα η οποία θα συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, κρίνοντας πως θα όφειλε να ανήκει στη χώρα του «τουλάχιστον η μισή» υποδομή.

«Δεν θα επιτρέψω να ανοίξει αυτή η γέφυρα ωσότου οι ΗΠΑ αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα τους έχουμε δώσει (σ.σ. στον Καναδά) και επίσης, όσο ο Καναδάς δεν μεταχειρίζεται τις ΗΠΑ με τον δίκαιο τρόπο και με τον σεβασμό που αξίζουμε», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις αμέσως», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Με όλα όσα τους έχουμε δώσει, θα έπρεπε να είμαστε ιδιοκτήτες ίσως τουλάχιστον του μισού πόρου αυτού», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η γέφυρα, ακόμη υπό κατασκευή πάνω από τον ποταμό Ντιτρόιτ, θα συνδέσει την ομώνυμη πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν με την καναδική πόλη Ουίνδσορ (Οντάριο).

Το έργο άρχισε το 2018 και το συνολικό κόστος είχε υπολογιστεί πως θα έφθανε τα 6,4 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (4 δισεκ. ευρώ). Η λειτουργία της γέφυρας προβλέπεται εντός 2026.

Σύμφωνα με έγγραφο του σχήματος που χειρίζεται το έργο, της Windsor-Detroit Bridge Authority («αρχής γέφυρας Ουίνδσορ-Ντιτρόιτ») ο Καναδάς ανέλαβε να εγγυηθεί πλήρως τη χρηματοδότηση του έργου, πάντως η γέφυρα θα ανήκει από κοινού στη χώρα και στην αμερικανική πολιτεία Μίσιγκαν. Θα φέρει το όνομα του καναδού θρύλου του χόκεϊ επί πάγου Γκόρντι Χάου.

Στην ίδια ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία, ο κ. Τραμπ επέκρινε εξάλλου για ακόμη μια φορά την Οτάβα για την πρόθεσή της να ενισχύσει τη συνεργασία με την Κίνα: το Πεκίνο «θα φάει τον Καναδά ζωντανό», πέταξε.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, που είχε δώσει πράσινο φως στο έργο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει αφότου επέστρεψε στην εξουσία τις εχθρικές τοποθετήσεις για τον Καναδά, όπως και τις επιθέσεις, εμπορικές και οικονομικές, ενώ για κάποιο διάστημα επαναλάμβανε πως ο βόρειος γείτονας της χώρας του θα έπρεπε να είναι «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, απείλησε τη χώρα πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «100%» αν κλειστεί συμφωνία για το εμπόριο ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα, ενώ διεμήνυσε πως η κυβέρνησή του αποσύρει την πιστοποίηση αεροσκαφών κατασκευασμένων από καναδικές βιομηχανίες, πάνω απ’ όλα την Bombardier.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωνε συμφωνίες με την Κίνα για τους τελωνειακούς δασμούς και για τις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο, που χαρακτηρίστηκε νέα σελίδα στη σχέση των δυο χωρών, που χαρακτηριζόταν από διενέξεις και εντάσεις για χρόνια.