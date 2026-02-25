Ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο σε πιλότο που τραυματίστηκε στη σύλληψη του Μαδούρο: «Δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, διαλύθηκε το πόδι του» - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο σε πιλότο που τραυματίστηκε στη σύλληψη του Μαδούρο: «Δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, διαλύθηκε το πόδι του»
Ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο σε πιλότο που τραυματίστηκε στη σύλληψη του Μαδούρο: «Δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, διαλύθηκε το πόδι του»

09:51, 25/02/2026
Ο Τραμπ απένειμε μετάλλιο σε πιλότο που τραυματίστηκε στη σύλληψη του Μαδούρο: «Δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, διαλύθηκε το πόδι του»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JIM LO SCALZO

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μετάλιο Τιμής, στον πιλότο που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Έρικ Σλόβερ, που εμφανίστηκε στην αίθουσα χρησιμοποιώντας βακτηρίες, ήταν ο πιλότος του πρωτεύοντος ελικοπτέρου CH-47 Chinook που κατέβηκε στο «βαριά φρουρούμενο στρατιωτικό φρούριο» όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. Η επιχείρηση, αν και επιτυχής, άφησε επτά Αμερικανούς στρατιώτες με τραύματα από σφαίρες και θραύσματα.

«Καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, εχθρικά πολυβόλα άνοιξαν πυρ από κάθε γωνία και ο Έρικ χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο, μία σφαίρα μετά την άλλη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Σλόβερ «δεν υπέκυψε παρά τις τέσσερις βασανιστικές πληγές που του προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο πόδι».

 

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, ο Σλόβερ βρέθηκε αντιμέτωπος με «δύο πολυβολητές που είχαν διαφύγει από τα προηγούμενα αεροσκάφη», σύμφωνα με τον Τραμπ. «Ο Έρικ χειρίστηκε το ελικόπτερο με όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα, αντιμετώπισε τον εχθρό και επέτρεψε στα πυροβόλα του να εξουδετερώσουν την απειλή, σώζοντας τις ζωές των συναδέλφων του από μια καταστροφική πτώση πίσω από τις γραμμές του εχθρού».

Ο Τραμπ τόνισε ότι «η επιτυχία ολόκληρης της αποστολής και οι ζωές των συντρόφων του εξαρτώνταν από την ικανότητα του Έρικ να αντέξει τον αφόρητο πόνο».

Ο αντιστράτηγος Τζόναθαν Μπράγκα, διοικητής της Joint Special Operations Command, απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον Σλόβερ στην γκαλερί πάνω από την αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Σλόβερ, φορώντας επίσημη στολή, χρησιμοποιούσε βακτηρίες για να σταθεί, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του.

 

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι δεκαμελής ομάδα στρατιωτικών που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθεί με μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο.

Εκτός από τον Σλόβερ, ο Τραμπ απένειμε επίσης το Μετάλλιο Τιμής στον 100χρονο βετεράνο πιλότο Capt. E. Royce Williams, για την εξαιρετική του υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, αναβαθμίζοντας το υπάρχον παράσημό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 

