O Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα του NFL στην Ουάσινγκτον - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

09:25, 10/11/2025
Αποδοκίμασαν τον Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα των Detroit Lions εναντίον των Washington Commanders για το NFL.

Αν και ο Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχεδόν 50 χρόνια που παρακολούθησε αγώνα της κανονικής σεζόν του NFL, αυτό δεν φαίνεται να προκάλεσε θετική εντύπωση στους θεατές, με μεγάλος μέρος τους να τον αποδοκιμάζει όταν εμφανίστηκε στις οθόνες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Όπως σημειώνει η Guardian, η περιοχή της Ουάσιγκτον έχει υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς, ενώ οι περικοπές του Τραμπ στην κυβέρνηση έχουν επηρεάσει πολλούς εργαζόμενους στην περιοχή του σταδίου των Commanders.

Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν ενώ ο Τραμπ διάβαζε έναν όρκο που έπρεπε να απαγγείλουν στρατιωτικοί στο πλαίσιο τελετής κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο γήπεδο μετά την έναρξη του αγώνα και αφού έκανε ένα fly over πάνω από τον αγωνιστικό χώρο με το Air Force One.

«Άργησα λίγο. Θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να το ανοίξουν», είπε, μάλιστα, αναφερόμενος στην προσπάθεια άρσης του shutdown της κυβέρνησης.

