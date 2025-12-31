Ο Τραμπ αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, προειδοποιώντας ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «θα επιστρέψουν» εάν αυξηθεί η εγκληματικότητα.

«Αποσύρουμε την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα μειώθηκε σημαντικά έχοντας αυτούς τους μεγάλους πατριώτες σε αυτές τις πόλεις και μόνο για αυτό», έγραψε στις αναρτήσεις του.

«Θα επανέλθουμε, ενδεχομένως με πολύ διαφορετική και ισχυρότερη μορφή, όταν το έγκλημα αρχίσει να αυξάνεται πάλι – Είναι θέμα χρόνου», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η ανάπτυξη των εθνοφρουρών στις πόλεις αυτές είχε απαγορευτεί από το Ανώτατο Δικαστήριο για το Σικάγο και από ομοσπονδιακούς δικαστές για το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ.

Ο Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, καθώς και στο Μέμφις, με στόχο να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα και να στηρίξει την αστυνομία μετανάστευσης. Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν έναν αυταρχικό ελιγμό που υπερέβαινε τις προεδρικές εξουσίες, δεδομένου ότι η Εθνοφρουρά κάθε Πολιτείας υπάγεται ταυτόχρονα στον πρόεδρο και τον τοπικό κυβερνήτη.

Στις 23 Δεκεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε κάποια νομική βάση που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, κάτι που επιτρέπεται από τη νομοθεσία μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Ένας νόμος του 1878 (Posse Comitatus Act) απαγορεύει να χρησιμοποιούνται στρατιώτες για επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης.