Ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε το ευχετήριο γράμμα στον Έπσταϊν – «Δεν είναι η υπογραφή μου» - Real.gr

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Τρίτη την άρνησή του ότι είχε συντάξει ένα ανάρμοστο ευχετήριο μήνυμα γενεθλίων προς τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση του φερόμενου γράμματος μία μέρα νωρίτερα.

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την ύπαρξη της επιστολής τον Ιούλιο, προκαλώντας την κατάθεση μήνυσης ύψους 10 δισ. δολαρίων από τον Τραμπ κατά της εφημερίδας και των ιδιοκτητών της, για δυσφήμηση.

Η επιστολή, χρονολογημένη το 2003, περιλαμβάνει ένα σύντομο διάλογο μεταξύ «Ντόναλντ» και «Τζέφρι» και είναι τυπωμένη πάνω σε σκίτσο γυμνής γυναίκας, με την υποτιθέμενη υπογραφή του Τραμπ να εμφανίζεται στο σημείο των γεννητικών οργάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή περιλαμβανόταν σε βιβλίο ευχών που συνέταξε η Γκισλέιν Μάξγουελ για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε τη Δευτέρα το βιβλίο αυτό μαζί με άλλα προσωπικά έγγραφα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω επίσημης κλήτευσης από την περιουσία του Έπσταϊν.

«Δεν είναι η υπογραφή μου και δεν είναι ο τρόπος που μιλάω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια σπάνιας δημόσιας εξόδου στην Ουάσινγκτον. Όποιος με παρακολουθεί εδώ και καιρό, ξέρει ότι δεν είναι η γλώσσα μου. Είναι ανοησίες. Και ειλικρινά, χάνετε τον χρόνο σας», πρόσθεσε.

Η επιστολή κλείνει με τη φράση: «Να έχεις κάθε μέρα ένα υπέροχο μυστικό. Χρόνια πολλά».

Στην προσπάθειά τους να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα της υπογραφής στο φερόμενο γράμμα, οι σύμμαχοι του Τραμπ επισημαίνουν διαφορές με έγγραφα που έχει υπογράψει από το 2017, όταν ανέλαβε την προεδρία.

Ωστόσο, η εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε τη Δευτέρα αρκετά γράμματα υπογεγραμμένα από τον Τραμπ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, στα οποία η υπογραφή του μοιάζει εκπληκτικά με εκείνη του 2003.

Σε ερώτηση αν ο Λευκός Οίκος θα αποδεχόταν την εξέταση των εγγράφων από επαγγελματία ειδικό γραφής, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ απάντησε την Τρίτη: «Βεβαίως, θα το υποστηρίζαμε».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 στη Νέα Υόρκη, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η τότε κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον θάνατό του ως αυτοκτονία και δεν είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση περαιτέρω φακέλων της υπόθεσης, παρά το δημόσιο ενδιαφέρον και τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν.

Η προηγούμενη γνωριμία του Τραμπ με τον Έπσταϊν έχει επανέλθει στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, με τους αντιπάλους του να την χρησιμοποιούν ως πολιτικό επιχείρημα, την ώρα που ο ίδιος και οι σύμμαχοί του μιλούν για «δημοκρατική απάτη» και συντονισμένη προσπάθεια σπίλωσης.

«Είναι προφανές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδίασε αυτό το σκίτσο και δεν το υπέγραψε», δήλωσε η Λέβιτ μέσω social media, μετά τη δημοσίευση του εγγράφου. «Πρόκειται για FAKE NEWS που προσπαθεί να συντηρήσει τη Δημοκρατική Απάτη Έπσταϊν!».

