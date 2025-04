Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να γίνει ο επόμενος Πάπας - BINTEO - Real.gr

Ερωτηθείς ποιός θα ήθελε να είναι ο επόμενος ποντίφικας, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: "Εγώ θα ήθελα να γίνω πάπας. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή".

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε χθες, Τρίτη, ότι θα ήθελε να διαδεχτεί τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 88 ετών.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει κάποια προτίμηση και πρόσθεσε: “Θα πρέπει να πω, έχουμε έναν καρδινάλιο, ο οποίος τυχαίνει να προέρχεται από ένα μέρος που λέγεται Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι πολύ καλός. Επομένως θα δούμε τι θα γίνει”.

