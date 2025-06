Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ με το Ιράν - «Η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» - Real.gr

H πρώτη συνάντηση του υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με Δυτικούς ομολόγους του μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σύρραξης με το Ισραήλ, φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε στη Γενεύη, με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας να επισημαίνει ότι η επικοινωνία με την Τεχεράνη πρέπει να μείνει ανοιχτή.

As expected, the “mediation” of E3 countries (Germany, UK, France) and Iran are dead. After ninety minutes of talks, they stuck to the “zero enrichment” formula, which Iranian minister Araghchi immediately reject pic.twitter.com/6sxPYvm7d2



«Το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρότ. Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό «οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω συνομιλίες και στην εξεύρεση λύσης». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε: «Ήμασταν ξεκάθαροι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η ομάδα Ε3 (σ.σ Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο) και η Ευρώπη έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις τρέχουσες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν και παροτρύνουμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην δούμε περιφερειακή κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araqchi is holding high-level talks with his counterparts from the UK, France, Germany, and the EU, with the focus centered on reviving stalled nuclear negotiations. https://t.co/AGAXCEKoBs pic.twitter.com/sfZm1G83U4

Το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο κατέθεσαν σήμερα μια «ολοκληρωμένη διαπραγματευτική προσφορά» στους Ιρανούς στη Γενεύη, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους βαλλιστικούς πυραύλους και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πρόταση αποτελείται από τέσσερα κύρια σημεία:

Η διπλωματία με το Ιράν μπορεί «εύκολα» να ξαναρχίσει εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την ηγεσία του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ιράν, δήλωσε στο CNN ο Ματζίντ Φαραχάνι, εκπρόσωπος της προεδρίας του Ιράν.

«Το Ιράν πιστεύει στον πολιτικό διάλογο. Άμεσα ή έμμεσα δεν έχει σημασία», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί εύκολα να σταματήσει τον πόλεμο με ένα μόνο τηλεφώνημα στους Ισραηλινούς», είπε επίσης επαναλαμβάνοντας την ιρανική θέση ότι οι συνομιλίες ήταν αδύνατες όσο οι ισραηλινές βόμβες χτυπούσαν το Ιράν.

“President Trump can easily stop the war by only one telephone to [the] Israelis.

If America gets involved in the war, there are so many options on the table.”

Iranian Presidential Spokesperson Majid Farahani to @fpleitgenCNN in Tehran

Live updates https://t.co/HKERwsqUlk pic.twitter.com/qppEZgex9w

