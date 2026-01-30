Ο Τραμπ χαρακτήρισε «υποκινητή ταραχών» τον 37χρονο που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE στη Μινεάπολη - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ χαρακτήρισε «υποκινητή ταραχών» τον 37χρονο που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE στη Μινεάπολη

10:53, 30/01/2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα τον νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από δύο αστυνομικούς το Σάββατο στη Μινεάπολη, "υποκινητή ταραχών και πιθανόν στασιαστή" στο δίκτυό του Truth Social.

Ο Τραμπ αναφερόταν σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τον θάνατό του, να αντιστέκεται στη διάρκεια σύλληψης που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί, επίσης στη Μινεάπολη, μια πόλη στις βόρειες ΗΠΑ που συγκλονίζεται από τις αρχές του μήνα από διαμαρτυρίες κατά των επιδρομών από μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης.

«Υποκινητής ταραχών και ενδεχομένως στασιαστής, η αξία του Άλεξ Πρέτι μόλις μειώθηκε απότομα με το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τον δείχνει να φωνάζει και να φτύνει στο πρόσωπο έναν πολύ ήρεμο και ψύχραιμο αξιωματικό της ICE», της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης, έγραψε ο Τραμπ.

Ο Πρέτι φαίνεται «να κλωτσάει μανιωδώς ένα ολοκαίνουργιο, πολύ ακριβό κυβερνητικό όχημα με τέτοια δύναμη και βία που έσπασε το πίσω φανάρι», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Αυτή ήταν μια πραγματικά βίαιη και ανεξέλεγκτη επίδειξη θυμού, ορατή σε όλους. Ο πράκτορας της ICE παρέμεινε ήρεμος και ψύχραιμος, κάτι που δεν είναι εύκολο σε τέτοιες συνθήκες! ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης πριν γίνει viral. Σε αυτό φαίνεται ο Άλεξ Πρέτι να εξυβρίζει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς της ICE σε έναν δρόμο της Μινεάπολης στις 13 Ιανουαρίου.

Ο 37χρονος νοσηλευτής φτύνει ένα από τα SUV που μεταφέρουν τους αξιωματικούς. Στη συνέχεια κλωτσάει το πίσω μέρος του οχήματος και με μια δεύτερη κλωτσιά σπάει το δεξί πίσω φανάρι του οχήματος.

Μασκοφόροι αστυνομικοί κατεβαίνουν αμέσως για να τον συλλάβουν. Ο Πρέτι ρίχνεται στο έδαφος από τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικούς. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι φωνάζουν και σφυρίζουν ακόμη πιο δυνατά.

