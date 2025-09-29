Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο - «Αισιόδοξος» για συμφωνία δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα δηλώνοντας «αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20.15 ώρα Ελλάδας.

Λίγα λεπτά πριν φτάσει στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο για την προοπτική ειρήνης στη Γάζα, δήλωσε «πολύ αισιόδοξος για συμφωνία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνάντησης, Τραμπ και Νετανιάχου θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση (κλειστή) ενώ θα ακολουθήσει γεύμα και συνέντευξη Τύπου.

Συγγνώμη Νετανιάχου στο Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.