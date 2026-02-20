Τραμπ: «Eξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν» - Real.gr

Tο ενδεχόμενο περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, απάντησε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Την Πέμπτη (19/02) ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ότι η απόφαση για το Ιράν ενδέχεται να ληφθεί εντός των επόμενων 10 ημερών.

«Ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι. Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Θα το μάθετε πιθανώς μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αλλά η συνάντηση είναι απόδειξη ότι με αποφασιστική ηγεσία, τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε ο Τραμπ στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του στην Ουάσινγκτον.

Reporter: 'Are you considering a limited military strike if Iran doesn't make a deal?' Trump: 'The most I can say, I am considering it.' Continually changing terms for negotiations, incoherent diplomacy, as the US moves more military hardware into the region than for the Iraq…

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση σχετικά με το αν θα εγκρίνει τέτοιες ενέργειες, ανέφερε το CNN την Τετάρτη. Ο πρόεδρος έχει υποστηρίξει ιδιωτικά τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ρωτήσει συμβούλους και συμμάχους για το ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης, ανέφερε μια πηγή.