Ο Τραμπ δηλώνει ότι η δημοσιονομική παράλυση στοίχισε «τουλάχιστον δύο μονάδες» στο αμερικανικό ΑΕΠ το 2025 - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, πριν ακόμη από τη δημοσίευση των επίσημων στοιχείων, ότι η δημοσιονομική παράλυση του περασμένου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, στοίχισε “τουλάχιστον δύο μονάδες” στο εθνικό ΑΕΠ το 2025.

“Το ‘shutdown’ που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί κόστισε τουλάχιστον δύο μονάδες του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον λόγο αυτό θα ξαναρχίσουν, σε περιορισμένη έκδοση”, έγραψε ο πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, ενώ το αμερικανικό κράτος διανύει αυτή την περίοδο μια μερική δημοσιονομική παράλυση που επηρεάζει μόνο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σχόλια που διατυπώνονται, κι ενώ η αμερικανική κυβέρνηση θα δημοσιεύσει εντός της ημέρας τα στοιχεία της ανάπτυξης για το τελευταίο τρίμηνο και τη χρονιά του 2025.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε ξανά τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι δεν έκανε αρκετά σε σχέση με τα επιτόκια, τα οποία έμειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής νομισματικής πολιτικής της FED (FOMC).

Οι αγορές αναμένουν ότι αυτά δεν θα μεταβληθούν ούτε κατά την προσεχή συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Μαρτίου.

“Καμία παράλυση! Και επίσης, ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ”, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον προσεχή Μάιο και ο Τραμπ όρισε ήδη τον διάδοχό του, τον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος πρέπει ακόμη να λάβει την επικύρωση της