Ο Τραμπ δηλώνει πως η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ θα παραμείνει στη θέση της - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ – την παραίτηση της οποίας ζητεί η αντιπολίτευση – θα παραμείνει στη θέση της, κρίνοντας ότι έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά».

«Όχι», απάντησε κατηγορηματικά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν η Νόεμ θα εγκαταλείψει τη θέση της.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «πολύ λυπηρό» τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού διαδηλωτή από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, το Σάββατο, στη Μινεάπολη.

Αν και δεν υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος» που είχε χρησιμοποιήσει ο σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ για να περιγράψει τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι – τον άνδρα που πυροβόλησαν και σκότωσαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) –, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το θύμα δεν έπρεπε να φέρει όπλο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως ο Άλεξ Πρέτι είχε ενεργήσει σαν «δολοφόνος», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά αλλά πρόσθεσε πως «δεν έπρεπε να εμφανιστεί με όπλο» σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για «πολύ ατυχές περιστατικό».

Στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων, ορισμένοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε, ένα επιχείρημα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την αντιπολίτευση και τις ενώσεις που προασπίζονται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

