Ο Τραμπ δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι υποβλήθηκε σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), χωρίς να λέει γιατί.

«Ήταν τέλεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One εν πτήσει προς το Τόκιο.

Η σάρωση απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (magnetic resonance imaging scan – μαγνητική τομογραφία) χρησιμοποιεί μαγνήτες και ραδιοκύματα για τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων του εσωτερικού του σώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων.

Ο Τραμπ, που είναι 79 ετών, είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, και είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο θεράπων ιατρός του Αμερικανού προέδρου δήλωσε πως ο Τραμπ χαίρει «εξαίρετης υγείας» έπειτα από ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ παρουσίαζε πρήξιμο στο κάτω μέρος των ποδιών και αιμάτωμα στο δεξί του χέρι, έπειτα από φωτογραφίες που τον έδειχναν με πρησμένους αστραγάλους και μέικ απ να καλύπτει την περιοχή αυτή του χεριού του.

Ο γιατρός του Τραμπ, ο Σον Μπαρμπαρέλα, ανέφερε σε επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο τότε ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα στο πόδι οφειλόταν σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια καλοήθη και κοινή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών.

Ο γιατρός είπε πως το αιμάτωμα στο χέρι του Τραμπ συνάδει με μικρό ερεθισμό μαλακού ιστού που προκαλείται από τις συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, την οποία παίρνει ο Τραμπ στο πλαίσιο «συμβατικού καθεστώτος καρδιαγγειακής αποτροπής».

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος υποβαθμίζει τις ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ, χωρίς να αναφέρει λεπτομερώς πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στο πόδι.