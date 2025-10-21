Ο Τραμπ διόρισε επιχειρηματία του κλάδου της κάνναβης ως ειδικό απεσταλμένο στο Ιράκ - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε αμερικανό επιχειρηματία γεννημένο στο Ιράκ, ειδικευμένο στην κάνναβη, στο αξίωμα του ειδικού απεσταλμένου της προεδρίας των ΗΠΑ στο Ιράκ, εξαίροντάς τον διότι είχε συμβολή στην κινητοποίηση ψηφοφόρων υπέρ του στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Μαρκ Σαβάγια είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Leaf and Bud, η οποία ειδικεύεται στην καλλιέργεια κάνναβης σε κλειστούς χώρους, με έδρα το Ντιτρόιτ, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν, στις μεσοδυτικές ΗΠΑ.

«Η βαθιά κατανόηση του Μαρκ όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στο Ιράκ και τις ΗΠΑ, καθώς και οι σχέσεις του στην περιοχή, θα συμβάλλουν να προωθηθούν τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», ανέφερε προχθές Κυριακή ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Ο Μαρκ διαδραμάτισε ρόλο – κλειδί στην εκστρατεία μου στο Μίσιγκαν, όπου εκείνος και άλλοι συνέβαλαν να εξασφαλίσω αριθμό ψήφων-ρεκόρ μεταξύ των αμερικανών μουσουλμάνων», πρόσθεσε.

Ο Μαρκ Σαβάγια δεν είναι μουσουλμάνος αλλά Χαλδαίος, μέλος μειονότητας.

Η κάνναβη είναι παράνομη στο Ιράκ, όπου σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών επισύρουν την ποινή του θανάτου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την κρίσιμης σημασίας πολιτεία Μίσιγκαν τον περασμένο Νοέμβριο εν μέρει λόγω της προσέλκυσης των ψήφων της πολυπληθούς αραβοαμερικανικής κοινότητας.

Βασίζεται, σε αξιοσημείωτα υψηλό βαθμό, σε ειδικούς απεσταλμένους – οι οποίοι αναφέρονται απευθείας στον ίδιο κι ο διορισμός τους δεν προϋποθέτει επιβεβαίωση από τη Γερουσία – μάλλον, παρά στους πρεσβευτές.

Ο κ. Σαβάγια δήλωσε χθες μέσω X «αποφασισμένος να ενισχύσει την εταιρική σχέση των ΗΠΑ και του Ιράκ υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του προέδρου Τραμπ».