Ο Τραμπ εμποδίζει το Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές - Η απάντηση του πανεπιστημίου - Real.gr

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να εγγράφει διεθνείς φοιτητές, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ διέταξε το Yπουργείο να τερματίσει την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (Student and Exchange Visitor Program), ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι το Χάρβαρντ δεν μπορεί πλέον να εγγράψει διεθνείς φοιτητές και οι υπάρχοντες ξένοι φοιτητές πρέπει να μετεγγραφούν ή να χάσουν το νόμιμο καθεστώς τους, ανέφερε.

Breaking News: The Trump administration halted Harvard’s ability to enroll international students, a major escalation in its battle with the school. https://t.co/ncsGwrDK0M

— The New York Times (@nytimes) May 22, 2025