Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων: «Δεν είχα άλλη επιλογή» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Λίγο πριν αρχίσει η συνάντησή του με τον Kινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τελευταία τους δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1992. Οι πυρηνικές δοκιμές παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την απόδοση των νέων όπλων αλλά και για το κατά πόσο τα παλαιότερα συστήματα παραμένουν λειτουργικά.

Εκτός από την τεχνική αξία, μία τέτοια δοκιμή θα θεωρηθεί από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα ως σκόπιμη επίδειξη στρατηγικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τις εντυπώσεις για τη γεωπολιτική ισορροπία στην παγκόσμια σκηνή.