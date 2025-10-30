Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο για άμεσες δοκιμές πυρηνικών όπλων λίγο πριν τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

Ενόψει της συνάντησής του με τον Kινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τελευταία τους δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1992. Οι πυρηνικές δοκιμές παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την απόδοση των νέων όπλων αλλά και για το κατά πόσο τα παλαιότερα συστήματα παραμένουν λειτουργικά.

Εκτός από την τεχνική αξία, μία τέτοια δοκιμή θα θεωρηθεί από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα ως σκόπιμη επίδειξη στρατηγικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τις εντυπώσεις για τη γεωπολιτική ισορροπία στην παγκόσμια σκηνή.

Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ασία, σε μια ευκαιρία των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους μετά από μήνες αναταραχής σε εμπορικά ζητήματα.

Η επιθετική επιβολή δασμών από τον Τραμπ σε συνδυασμό με τα αντίποινα της Κίνας με όρια στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, έχουν δώσει στη συνάντηση επείγον χαρακτήρα. Υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να διακινδυνεύσει να ανατινάξει την παγκόσμια οικονομία με τρόπους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τύχη της χώρας τους.

Καθ’ οδόν προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μπορεί να μειώσει τους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα νωρίτερα φέτος, οι οποίοι σχετίζονται με τον ρόλο της στην παραγωγή φαιντανύλης.

«Αναμένω να τους μειώσω επειδή πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν με την κατάσταση με τη φαιντανύλη», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας αργότερα: «Η σχέση με την Κίνα είναι πολύ καλή».

Δήλωσε ότι μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα θα μπορούσε να υπογραφεί την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε την προσδοκία του για μια επιτυχημένη συνάντηση και χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο ως σκληρό διαπραγματευτή, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και τις ικανότητές του στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, μια πόλη-λιμάνι περίπου 76 χιλιόμετρα νότια από το Γκιόνγκτζου, τον κύριο χώρο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press, Reuters, AFP