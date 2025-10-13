Ο Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ - Η υψωμένη γροθιά και το «ευχαριστώ» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.

ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de! Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı. Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι “όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης”, ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε “Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής”, κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι “πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους”.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν “περήφανος” να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. “Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί”, σχολίασε. “Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου”, πρόσθεσε.

“Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες”, σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Αργότερα σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.