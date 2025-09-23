ΟΗΕ: Ο Τραμπ έκανε υποδείξεις στην Ευρώπη: «Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι αλλοδαποί» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στα 80η Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε πως «όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργούν νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε».

Έφερε ως το καλύτερο παράδειγμα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία περιγράφει ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας».

«Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», τόνισε.

Νωρίτερα, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις φυλακές της Γερμανίας είναι αλλοδαποί, 53% στην Αυστρία, 54% στην Ελλάδα και 72% στην «όμορφη Ελβετία». Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν για το ποια δεδομένα επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες».

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

«Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και ενθαρρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους», προσθέτει.

«Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς.

Ο Τραμπ στρέφεται συγκεκριμένα προς την Ευρώπη και λέει ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».