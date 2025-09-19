Ο Τραμπ για τον Ερντογάν: «Ανυπομονώ να τον δω... θα συζητήσουμε και για τα F-35» - Real.gr

Την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Nτόναλντ Tραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος,στην ατζέντα της συνάντησης θα περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, ενώ στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθεί και το ζήτημα των F-35.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.



