Ο Τραμπ καταδικάζει τους «φρικτούς φόνους» ισραηλινών διπλωματών στην Ουάσιγκτον – Ο Ρούμπιο υπόσχεται πως θα «βρεθούν οι υπεύθυνοι» - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους «φρικτούς» φόνους δυο μελών του διπλωματικού προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον -άνδρα και γυναίκας-, που διαπράχθηκαν κοντά στο εβραϊκό μουσείο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Αυτοί οι φρικτοί φόνοι» στην Ουάσιγκτον «προφανώς με κίνητρο τον αντισημιτισμό, πρέπει να τερματιστούν τώρα!», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας με κεφαλαία όλα τα γράμματα της τελευταίας λέξης για έμφαση, όπως συνηθίζει. «Το μίσος και η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

“These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You ALL!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z30bjAQOpZ — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οι αρχές θα «καταδιώξουν» τους υπεύθυνους για την επίθεση κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δυο μέλη του προσωπικού -άνδρας και γυναίκα- στην πρεσβεία του Ισραήλ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Επρόκειτο για ξεδιάντροπη ενέργεια άνανδρης αντισημιτικής βίας. Μη γελιέστε: Θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X.

We condemn in the strongest possible terms the murder of two staff members from the Embassy of Israel in Washington, DC. Our prayers are with their loved ones. This was a brazen act of cowardly, antisemitic violence. Make no mistake: we will track down those responsible and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2025

Οι δυο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από πυρά έξω από το εβραϊκό μουσείο χθες βράδυ, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Δυο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν με παράλογο τρόπο απόψε κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσιγκτον. Ερευνούμε ενεργά», ανέφερε η Κρίστι Νόεμ μέσω X.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν σε τοπικά ΜΜΕ, ο ένοπλος που σκότωσε τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού φώναξε «Free Palestine» («λευτεριά στην Παλαιστίνη») καθώς συλλαμβανόταν.

🇺🇸 — VIDEO: Alleged footage of the D.C. Jewish museum attacker Elias Rodrigues being arrested. pic.twitter.com/iRa9JtLLNr — Belaaz News (@TheBelaaz) May 22, 2025

Ο Ντάνι Ντάνον, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, αναφέρθηκε σε «εξαχρειωμένη ενέργεια αντισημιτικής τρομοκρατίας», επίσης μέσω X. «Το να επιτίθεσαι σε διπλωμάτες και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας ξεπερνά κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αμερικανικές αρχές θα δράσουν σθεναρά εναντίον των υπεύθυνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα αποφασιστικά για να προστατεύει τους πολίτες και τους αντιπροσώπους του σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.’