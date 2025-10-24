Ο Τραμπ κατεδάφισε τον… μισό Λευκό Οίκο για να κατασκευάσει αίθουσα χορού - Δορυφορικές εικόνες από την γκρεμισμένη Ανατολική Πτέρυγα - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ κατεδάφισε τον… μισό Λευκό Οίκο για να κατασκευάσει αίθουσα χορού – Δορυφορικές εικόνες από την γκρεμισμένη Ανατολική Πτέρυγα

13:05, 24/10/2025
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει κατεδαφιστεί πλήρως, καθώς προχωρούν οι εργασίες για τη νέα αίθουσα δεξιώσεων που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι εργασίες κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η πτέρυγα, η οποία παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, έχει πλέον εξαφανιστεί, καθώς οι εκσκαφείς απομάκρυναν σωρούς από μπάζα και συντρίμμια.

Στο σημείο όπου υπήρχε το κλασικό περιστύλιο, ένα μηχάνημα συνεχίζει να μαζεύει τα υπολείμματα της κατεδάφισης, ενώ η χαρακτηριστική κιονοστοιχία που ένωνε την Ανατολική Πτέρυγα με το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αφαιρεθεί. Μόνο ένα μικρό τμήμα της, αυτό που εφάπτεται στην Προεδρική Κατοικία, παραμένει ανέπαφο.

Δίπλα στο εργοτάξιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το νέο ballroom, το οποίο θα αντικαταστήσει την κατεδαφισμένη πτέρυγα. Ένα μικρό τμήμα έχει σκαφτεί, πιθανώς για τη θεμελίωση του νέου κτιρίου, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίζεται μπετονιέρα σταθμευμένη μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών, έτοιμη να αναλάβει δράση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές προβλέψεις, τονίζοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση είναι «απολύτως διαφανής» ως προς την πορεία του.

«Όταν αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος μού ζήτησε να το ανακοινώσω δημόσια και να δείξω τα πρώτα σχέδια. Με κάθε κατασκευαστικό έργο προκύπτουν αλλαγές στην πορεία, καθώς αξιολογούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους, απλώς εμπιστευθείτε τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο του Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να προσθέσει μια νέα, μεγαλοπρεπή αίθουσα δεξιώσεων στο προεδρικό συγκρότημα, προκαλεί ήδη συζητήσεις για το εύρος των παρεμβάσεων στον ιστορικό Λευκό Οίκο και για το κατά πόσο η κατεδάφιση ολόκληρης πτέρυγας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.

 

