Quantcast
Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν - Real.gr
real player

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

23:40, 19/08/2025
Ο Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι είναι εκτός ελέγχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους του να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, όπως επιχείρησε να κάνει και σε κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τι περιμένουν Τραμπ και ξένοι ηγέτες μετά τη συνάντηση και την τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό

Τι περιμένουν Τραμπ και ξένοι ηγέτες μετά τη συνάντηση και την τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό

18:02 19/08
Αυστηρή η τιμωρία για όσους βάζουν φωτιές - Στο επίκεντρο ο εμπρηστής της Πάρνηθας και οι «ύποπτες» φωτιές σε Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

Αυστηρή η τιμωρία για όσους βάζουν φωτιές - Στο επίκεντρο ο εμπρηστής της Πάρνηθας και οι «ύποπτες» φωτιές σε Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

14:47 19/08
Την πάγια θέση του για το απαραβίαστο των συνόρων επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

Την πάγια θέση του για το απαραβίαστο των συνόρων επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

16:44 19/08
Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

18:11 19/08
Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

18:23 19/08
Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντόνιο Κόστα: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντόνιο Κόστα: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

15:29 19/08
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις προσκλήσεις για θερμοκήπια και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις προσκλήσεις για θερμοκήπια και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

18:30 19/08
Στίβος: Καραλής παντός καιρού - Στη βροχερή Λοζάνη πέρασε τα 6.02 στο επί κοντώ - ΒΙΝΤΕΟ

Στίβος: Καραλής παντός καιρού - Στη βροχερή Λοζάνη πέρασε τα 6.02 στο επί κοντώ - ΒΙΝΤΕΟ

20:59 19/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved