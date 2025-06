Τραμπ: Συμφωνήσαμε με τον Πούτιν πως πρέπει να τελείωσει ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν - Real.gr

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του.

Σύμφωνα με τον σύμβουλό του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, κατά την πεντάλεπτη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Πούτιν «καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν».

Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ. Χθες ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε «καταδικάσει την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή. Αλλά είναι σαφές ότι η Μόσχα θέλει να αποφύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να καταστρέψει τις προσπάθειες της Ρωσίας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Παρά τη χθεσινή υπόδειξη του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ίδιος και η ομάδα του γνώριζαν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις επρόκειτο να γίνουν, το Κρεμλίνο δεν έχει ασκήσει δημόσια κριτική στην Ουάσινγκτον. Επιπλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν «ικανοποίηση» για την προσωπική τους σχέση.

Η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι καλές εργασιακές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ – συν την προσφορά της Μόσχας να μεσολαβήσει στη Μέση Ανατολή – θα κάνουν όλο και πιο απίθανο το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

🚨 JUST IN: Vladimir Putin called President Trump today to wish him a happy birthday, Trump says – CBS

“President Putin called this morning to very nicely wish me a Happy Birthday, but to more importantly, talk about Iran, a country he knows very well.”

“We talked at length.… pic.twitter.com/gErTkJxyAz

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 14, 2025