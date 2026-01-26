Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς - Real.gr

Quantcast
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

23:45, 26/01/2026
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος ενός νοσηλευτή στη Μινεάπολη είναι μια «τραγωδία», αλλά αποδίδει την ευθύνη στην «σκόπιμη και εχθρική αντίσταση» των Δημοκρατικών.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους», αλλά απαιτεί «το τέλος της αντίστασης και του χάους» σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, δηλώνοντας ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στην πολιτεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος ενός νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια “τραγωδία” αλλά είναι το αποτέλεσμα της “σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης” των Δημοκρατικών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος “δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους”, αλλά απαιτεί “το τέλος της αντίστασης και του χάους” σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες αυτόν τον μήνα.

“Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος”, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. “Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση!”.

