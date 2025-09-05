Quantcast
Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου - Real.gr
real player

Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου

02:30, 05/09/2025
Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα για την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σε μια προσπάθεια να προβάλει μια εικόνα σκληρότητας για τον αμερικανικό στρατό.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να αλλάξει επίσημα το όνομα χωρίς νομοθεσία, την οποία η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το Κογκρέσο.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ θα εξουσιοδοτήσει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί «δευτερεύοντες τίτλους», ώστε το υπουργείο να μπορεί να χρησιμοποιεί το αρχικό του όνομα.

Τα σχέδια αποκαλύφθηκαν από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί πριν από τη δημόσια ανακοίνωση και περιγράφονται λεπτομερώς σε ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε το 1789, την ίδια χρονιά που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Μετονομάστηκε με νόμο το 1947, δύο χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε τη φράση «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρθηκε αρχικά από το Fox News.

Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ μιλούσαν εδώ και καιρό για την αλλαγή του ονόματος, και ο Χέγκσεθ δημιούργησε ακόμη και μια δημοσκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα τον Μάρτιο.

Έκτοτε, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο τίτλος του ως υπουργός Άμυνας μπορεί να μην είναι μόνιμος σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ομιλίας στο Φορτ Μπένινγκ της Τζόρτζια την Πέμπτη. Δήλωσε σε μια αίθουσα γεμάτη στρατιώτες ότι «μπορεί να είναι ένας ελαφρώς διαφορετικός τίτλος αύριο».

πηγή: Associated Press

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μακρόν: 26 χώρες έτοιμες να εγγυηθούν στρατιωτικά την ειρήνη στην Ουκρανία

Μακρόν: 26 χώρες έτοιμες να εγγυηθούν στρατιωτικά την ειρήνη στην Ουκρανία

19:10 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ανακοινώσεις και δηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δημοσίευμα του Reuters και η απάντηση της Αθήνας

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ανακοινώσεις και δηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δημοσίευμα του Reuters και η απάντηση της Αθήνας

00:30 05/09
Eurobasket 2025: Πρώτη η Εθνική Ελλάδος, βλέπει 4άδα - Νίκησε την Ισπανία 90-86

Eurobasket 2025: Πρώτη η Εθνική Ελλάδος, βλέπει 4άδα - Νίκησε την Ισπανία 90-86

23:36 04/09
Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

19:38 04/09
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοχειρία βλέπει η ΕΛΑΣ για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοχειρία βλέπει η ΕΛΑΣ για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

20:10 04/09
Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

19:11 04/09
Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: «Πείραζαν» τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. ευρώ κέρδος

Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: «Πείραζαν» τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. ευρώ κέρδος

11:55 04/09
Θλίψη στον χώρο της μόδας για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - Λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο

Θλίψη στον χώρο της μόδας για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - Λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο

01:00 05/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved