Ο Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα για την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, σε μια προσπάθεια να προβάλει μια εικόνα σκληρότητας για τον αμερικανικό στρατό.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να αλλάξει επίσημα το όνομα χωρίς νομοθεσία, την οποία η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το Κογκρέσο.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ θα εξουσιοδοτήσει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί «δευτερεύοντες τίτλους», ώστε το υπουργείο να μπορεί να χρησιμοποιεί το αρχικό του όνομα.

Τα σχέδια αποκαλύφθηκαν από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί πριν από τη δημόσια ανακοίνωση και περιγράφονται λεπτομερώς σε ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε το 1789, την ίδια χρονιά που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Μετονομάστηκε με νόμο το 1947, δύο χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε τη φράση «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρθηκε αρχικά από το Fox News.

Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ μιλούσαν εδώ και καιρό για την αλλαγή του ονόματος, και ο Χέγκσεθ δημιούργησε ακόμη και μια δημοσκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα τον Μάρτιο.

Έκτοτε, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο τίτλος του ως υπουργός Άμυνας μπορεί να μην είναι μόνιμος σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ομιλίας στο Φορτ Μπένινγκ της Τζόρτζια την Πέμπτη. Δήλωσε σε μια αίθουσα γεμάτη στρατιώτες ότι «μπορεί να είναι ένας ελαφρώς διαφορετικός τίτλος αύριο».

πηγή: Associated Press